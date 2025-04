Vela Pianosi batte Maeder in finale e trionfa nel Kite Domani le ultime Medal Race a Hyeres

Vela olimpica (Sailing Grand Slam). Le condizioni meteo sono cambiate a Hyeres, con un vento leggero che ha comunque consentito lo svolgimento di alcune regate di Gold Fleet e soprattutto delle Medal Series di Formula Kite e iQFoil.Proprio dal Kite maschile è arrivata la notizia più bella del giorno in chiave azzurra, con Riccardo Pianosi che ha compiuto una vera impresa. Il giovane marchigiano, ammesso direttamente alla finale da seconda testa di serie dopo i risultati delle Opening Series, ha battuto il fenomeno singaporiano Max Maeder (leader nella fase di qualificazione e quindi ad un solo punto dal trionfo) in entrambe le prove della serie finale arrivando per primo a quota 2 punti e centrando il bersaglio grosso con una prestazione straordinaria. Oasport.it - Vela, Pianosi batte Maeder in finale e trionfa nel Kite! Domani le ultime Medal Race a Hyeres Leggi su Oasport.it Alti e bassi per l’Italia nella penultima giornata della Semaine Olympique Française 2025, edizione numero 56 della prestigiosa regata internazionale valevole come seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale diolimpica (Sailing Grand Slam). Le condizioni meteo sono cambiate a, con un vento leggero che ha comunque consentito lo svolgimento di alcune regate di Gold Fleet e soprattutto delleSeries di Formulae iQFoil.Proprio dalmaschile è arrivata la notizia più bella del giorno in chiave azzurra, con Riccardoche ha compiuto una vera impresa. Il giovane marchigiano, ammesso direttamente allada seconda testa di serie dopo i risultati delle Opening Series, ha battuto il fenomeno singaporiano Max(leader nella fase di qualificazione e quindi ad un solo punto dal trionfo) in entrambe le prove della seriearrivando per primo a quota 2 punti e centrando il bersaglio grosso con una prestazione straordinaria.

