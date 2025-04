Veglie di preghiera e messe la comunità di Latiano ricorda Papa Francesco

Latiano - Alle ore 20.30 di oggi, presso la chiesa Madre di Latiano, alla vigilia dei funerali che si svolgeranno domani, a Roma, si svolgerà una veglia di preghiera in suffragio di Papa Francesco. Tre sante messe, mentre nella capitale si celebrano i novendiali (nove giorni di messe in. Brindisireport.it - Veglie di preghiera e messe: la comunità di Latiano ricorda Papa Francesco Leggi su Brindisireport.it - Alle ore 20.30 di oggi, presso la chiesa Madre di, alla vigilia dei funerali che si svolgeranno domani, a Roma, si svolgerà una veglia diin suffragio di. Tre sante, mentre nella capitale si celebrano i novendiali (nove giorni diin.

Ne parlano su altre fonti

Veglie di preghiera e messe: la comunità di Latiano ricorda Papa Francesco - LATIANO - Alle ore 20.30 di oggi, presso la chiesa Madre di Latiano, alla vigilia dei funerali che si svolgeranno domani, a Roma, si svolgerà una veglia di preghiera in suffragio di Papa Francesco. Tre sante messe, mentre nella capitale si celebrano i novendiali (nove giorni di messe in... 🔗brindisireport.it

“La Madonnina nel bosco va demolita”. Il Comune di Briosco non arretra e i fedeli organizzano veglie di preghiera e Rosari - Briosco (Monza Brianza), 9 Marzo 2025 – Non si placano le polemiche sull'ordine di demolizione della piccola grotta con la Madonnina, che si trova insieme ad altre presunte opere abusive in un terreno sottoposto a vincolo ambientale a Briosco. Per salvarla in paese starebbero organizzando anche una veglia di preghiera. Il caso scoppiato a Briosco contrappone l'amministrazione comunale e il pensionato ottantenne Giuseppe Riva, proprietario di un'area boschiva di tremila metri quadrati acquistata 45 anni fa e che solo sei anni dopo è stata sottoposta a vincolo paesaggistico perché inserita nel ... 🔗ilgiorno.it

Preghiera del mattino del 8 Aprile 2025: “Aiutami a non cadere in errore” - Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto ... Leggi tutto L'articolo Preghiera del mattino del 8 Aprile 2025: “Aiutami a non cadere in errore” proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Veglie di preghiera e messe: la comunità di Latiano ricorda Papa Francesco; ASIA/INDONESIA - Messe e veglie: la comunità cattolica indonesiana si stringe in preghiera per Papa Francesco; La Toscana e i funerali di Papa Francesco: il lutto, i maxischermi e le veglie; Papa Francesco, l'Umbria in preghiera: le iniziative per ricordare il Pontefice. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia