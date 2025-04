Vecchia e nuova immigrazione in un’Italia che cambia volto i dati e le prospettive

immigrazione in Italia non assomiglia più a quella degli anni Novanta o della metà dei Duemila, quando gli arrivi provenivano da pochi Paesi ben identificabili e i lavoratori trovavano impiego nei cantieri, nelle fabbriche o nelle case. Oggi il fenomeno ha volti nuovi, più fragili e frammentati, una fase migratoria inedita, complessa e di difficile interpretazione. A trent’anni dalla nascita della Fondazione ISMU, non è solo il mare a rappresentare la distanza tra passato e presente. Un abisso sociale, culturale e lavorativo divide i due modelli. L’immigrato di oggi è più giovane, più precario e meno integrato, spesso intrappolato in una condizione di instabilità e povertà. Eppure, è anche più numeroso, a testimonianza di un Paese che, mentre inVecchia, fatica a riconoscere il valore di chi arriva. It.insideover.com - Vecchia e nuova immigrazione in un’Italia che cambia volto: i dati e le prospettive Leggi su It.insideover.com L’in Italia non assomiglia più a quella degli anni Novanta o della metà dei Duemila, quando gli arrivi provenivano da pochi Paesi ben identificabili e i lavoratori trovavano impiego nei cantieri, nelle fabbriche o nelle case. Oggi il fenomeno ha volti nuovi, più fragili e frammentati, una fase migratoria inedita, complessa e di difficile interpretazione. A trent’anni dalla nascita della Fondazione ISMU, non è solo il mare a rappresentare la distanza tra passato e presente. Un abisso sociale, culturale e lavorativo divide i due modelli. L’immigrato di oggi è più giovane, più precario e meno integrato, spesso intrappolato in una condizione di instabilità e povertà. Eppure, è anche più numeroso, a testimonianza di un Paese che, mentre in, fatica a riconoscere il valore di chi arriva.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dopo oltre un anno tornano nella loro vecchia "nuova" scuola: finiti i lavori da quasi 3 milioni - Torna a suonare nella sua sede ristrutturata la campanella della scuola secondaria di primo grado "Viale della Resistenza", i cui lavori di riqualificazione sono stati ultimati, per un valore di 2,9 milioni di euro. L'edificio ospita 440 studenti che riprendono posto negli spazi didattici... 🔗cesenatoday.it

Stefano De Martino avvistato con una nuova fidanzata… anzi, con una vecchia fiamma! Ecco chi è - Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Il conduttore di Affari Tuoi è stato pizzicato con una sua vecchia frequentazione: c’è un ritorno di fiamma? Non è la prima volta che, dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino viene paparazzato insieme alla sua ex fidanzato Gilda Ambrosio. Quest’ultima è fondatrice del brand di moda The Attico insieme a Giulia Tordini e in passato ha avuto una frequentazione con il volto di punta di Rai Uno. 🔗donnapop.it

San Clemente Tennis Arezzo: una nuova era per lo storico impianto sportivo di via Vecchia - L’impianto sportivo comunale di San Clemente riapre le porte con una nuova gestione e un nuovo nome: San Clemente Tennis Arezzo. La riapertura, celebrata con un open day, segna l’inizio di un importante percorso di riqualificazione dello storico circolo di via Vecchia, da sempre punto di riferimento per gli appassionati di tennis. Lo scorso dicembre, il Comune di Arezzo ha assegnato l’impianto alla società sportiva San Clemente Tennis Arezzo, che ha preso in carico un piano di interventi per un valore di 433. 🔗lortica.it

Referendum Cittadinanza: firma ora per un’Italia più giusta; L’appello per un’Italia che non lascia indietro nessuno. È una questione di umanità.; Vannacci alla trattoria Scolari: «Per il 2025 desidero un'Italia sicura e i conflitti terminati»; La Nazionale di atletica leggera, cartina tornasole di un’Italia nuova che fa errori vecchi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vecchia e nuova immigrazione in un’Italia che cambia volto: i dati e le prospettive - L’immigrazione in Italia non assomiglia più a quella degli anni Novanta o della metà dei Duemila, quando gli arrivi provenivano da pochi Paesi ben identificabili e i lavoratori trovavano impiego nei c ... 🔗msn.com

Immigrazione in Italia - Già a partire dal '45 in Italia conosciamo i fenomeni migratori ... Nella scrittura della nuova costituzione italiana si discute molto sul diritto d'asilo e risente dell'esperienza dell'esilio ... 🔗skuola.net