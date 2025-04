Vaticano corteo funebre durerà mezz ora

corteo funebre che porterà il feretro di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore durerà mezz'ora.Lo ha reso noto il portavoce del Vaticano, Bruni.Non passerà da Piazza San Pietro, ma dalla Porta del Perugino. Dal mezzo sarà visibile la bara. Domenica alle 16, tutti i cardinali a Roma per il Conclave visiteranno la tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore. Nessuna diretta televisiva per la chiusura del feretro,stasera alle 20 "Sarà un momento intimo", spiega Bruni. Stessa modalità per la tumulazione. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.38 Ilche porterà il feretro di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore'ora.Lo ha reso noto il portavoce del, Bruni.Non passerà da Piazza San Pietro, ma dalla Porta del Perugino. Dalo sarà visibile la bara. Domenica alle 16, tutti i cardinali a Roma per il Conclave visiteranno la tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore. Nessuna diretta televisiva per la chiusura del feretro,stasera alle 20 "Sarà un momento intimo", spiega Bruni. Stessa modalità per la tumulazione.

Israele, una folla immensa ha accompagnato il corteo funebre della famiglia Bibas - Israele ha vissuto una delle giornate più dolorose dall’inizio del conflitto, con l’addio a Shiri Bibas e ai suoi due figli, Ariel di 4 anni e Kfir di appena 9 mesi. La famiglia era stata rapita il 7 ottobre 2023 dal kibbutz di Nir Oz. L’unico sopravvissuto è il padre, Yarden Bibas, che ha scoperto la sorte dei suoi cari solo dopo la propria liberazione, avvenuta il 1° febbraio. Durante la cerimonia funebre, ha pronunciato parole strazianti: “Perdonatemi per non avervi protetti abbastanza”. 🔗thesocialpost.it

Studenti e precari. Corteo funebre per protestare - Un funerale per le vie del centro, una bara di due metri intestata all’Università pubblica, sorretta in corteo da studenti e ricercatori, fino al presidio di fronte all’ingresso del San Niccolò, dove Cravos e il Coordinamento precariato universitario hanno tenuto una veglia funebre per accogliere il ministro Anna Maria Bernini. La protesta si è concentrata al di fuori della zona interdetta al passaggio che era stata creata attorno al Santa Chiara Lab. 🔗lanazione.it

Israele, corteo funebre per i Bibas: folla per l’addio a Shiri, Ariel e Kfir uccisi a Gaza - (Adnkronos) – Folla in strada, nel centro di Israele, per assistere al passaggio del corteo funebre di Shiri, Ariel e Kfir Bibas, presi in ostaggio il 7 ottobre 2023 e uccisi durante la prigionia a Gaza. Persone con bandiere e cartelli si sono radunate a Ramat Gan, città situata alla periferia est di Tel Aviv, da […] L'articolo Israele, corteo funebre per i Bibas: folla per l’addio a Shiri, Ariel e Kfir uccisi a Gaza proviene da Webmagazine24. 🔗.com

