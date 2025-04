Vaticano oltre 150mila fedeli in fila per l’ultimo saluto a Francesco Allerta sui cellulari per gestire i flussi

Francesco. Un pellegrinaggio senza sosta che, secondo le stime della Prefettura della Casa Pontificia, ha già superato le 150.000 presenze.L'Allerta sui cellulari: stop agli accessi in piazza San PietroAlle 13.11 i telefoni di chi si trovava dentro il Grande Raccordo Anulare di Roma hanno vibrato all'unisono. Non era un'Allerta di pericolo, ma un messaggio del sistema It-Alert: piazza San Pietro avrebbe chiuso gli accessi alle 17, mentre la Basilica, dove migliaia di persone stanno rendendo omaggio al Pontefice, avrebbe sospeso i nuovi ingressi alle 18."saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile". Il testo, diffuso in italiano, inglese, francese e spagnolo dal Dipartimento della Protezione Civile, è apparso chiaramente sugli schermi dei cellulari.

