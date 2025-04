Vardy al Wrexham per i bookmakers la squadra di Reynold e McElhenney è la favorita e i tifosi pronti a scordare i precedenti

Vardy al Wrexham? Per i bookmaker inglesi la squadra di Ryan Reynolds e Rob McElhenney è la favorita per assicurarsi l’ex Leicester Jamie Vardy, dopo l’addio ufficiale al Leicester City, è uno dei nomi più chiacchierati del mercato estivo: tra le destinazioni possibili spicca il Wrexham, che secondo i bookmaker inglesi sarebbe in pole . Calcionews24.com - Vardy al Wrexham, per i bookmakers la squadra di Reynold e McElhenney è la favorita: e i tifosi pronti a scordare i precedenti Leggi su Calcionews24.com Jamieral? Per i bookmaker inglesi ladi Ryans e Robè laper assicurarsi l’ex Leicester Jamie, dopo l’addio ufficiale al Leicester City, è uno dei nomi più chiacchierati del mercato estivo: tra le destinazioni possibili spicca il, che secondo i bookmaker inglesi sarebbe in pole .

