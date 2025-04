Valeri shock Io sono tifoso della Lazio Quando il mio Parma affronterà i biancocelesti penserò a questo

Parma Valeri ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Sky Sport in vista della prossima sfida contro la Lazio Ai microfoni di Sky Sport, Valeri, giocatore del Parma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la Lazio. PAROLE – «La partita che si gioca all’Olimpico con la Lazio per me è la . Calcionews24.com - Valeri shock: «Io sono tifoso della Lazio! Quando il mio Parma affronterà i biancocelesti penserò a questo» Leggi su Calcionews24.com Il calciatore delha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Sky Sport in vistaprossima sfida contro laAi microfoni di Sky Sport,, giocatore del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vistagara contro la. PAROLE – «La partita che si gioca all’Olimpico con laper me è la .

Se ne parla anche su altri siti

Salvo Sottile e la rivelazione shock in tv: «Sesso a 12 anni, lei molto più grande, io terrorizzato» - Salvo Sottile, noto giornalista e conduttore televisivo, ha fatto una rivelazione shock durante la sua ospitata nella trasmissione Obbligo o verità condotta da Alessia Marcuzzi. La puntata, andata in onda su Rai2, ha visto il giornalista raccontare un episodio del suo passato che lo ha segnato profondamente. In un’atmosfera di leggerezza, dove gli ospiti erano chiamati a raccontare la loro “prima volta”, Sottile ha deciso di condividere una vicenda che ancora oggi lo turba. 🔗donnapop.it

Guida shock: «Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli, voglio stare tranquillo. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada» - di Redazione JuventusNews24Guida shock sugli arbitri: tutte le dichiarazioni e le rivelazioni del fischietto dopo la violenza sul giovane direttore di gara nel catanese L’arbitro Marco Guida, originario di Pompei, ha parlato a Radio CRC in seguito all’aggressione di Diego, fischietto 19enne aggredito nel catanese. Il direttore di gara che ha spesso arbitrato i match della Juve ha svelato che lui e Maresca hanno deciso di non arbitrare a Napoli. 🔗juventusnews24.com

“Ho sentito i miei 7 colleghi mentre progettavano di uccidermi, quindi li ho ammazzati prima io mentre dormivano”: la confessione shock di un panettiere - Sette corpi insanguinati allineati sul pavimento di una panetteria. Lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti della polizia di Rizal, nelle Filippine, dopo la segnalazione di un abitante del villaggio, è horror. L’uomo aveva sentito urla provenire dall’edificio, dove pochi istanti prima si era consumato un massacro. Il presunto colpevole è il proprietario dell’attività, che durante la sua festa di compleanno ha pugnalato a morte i suoi colleghi, tutti dipendenti della J&B Malunggay Bakery. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pino Strabioli: «Una crisi di panico e la mia vita cambiò: il sesso non mi riguarda più»; Scrivete i nomi dei compagni che vorreste morti: shock nella scuola di periferia; Calciopoli, il retroscena shock: Condannato per la telefonata Moggi-Damascelli, la verità è un'altra. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Valeri shock: «Io sono tifoso della Lazio! Quando il mio Parma affronterà i biancocelesti penserò a questo» - Il calciatore del Parma Valeri ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Sky Sport in vista della prossima sfida contro la Lazio Ai microfoni di Sky Sport, Valeri, giocatore del Parma, ha voluto ri ... 🔗calcionews24.com