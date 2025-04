Valditara Resistenza fenomeno pluralistico Ricordo anche i partigiani azionisti cattolici e socialisti

Resistenza è stata un fenomeno plurale e pluralistico, ha coinvolto tante donne e tanti uomini che sono morti per la liberta d’Italia. Oggi voglio ricordare anche quei partigiani azionisti, cattolici, liberali e socialisti che spesso non sono stati ricordati in passato e hanno dato pure loro un contributo fondamentale combattendo per liberare l’Italia dal nazifascismo”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a margine delle deposizione delle corone per il 25 aprile davanti Palazzo Marino a Milano.“Voglio ricordare un eroe, Salvo d’Acquisto, che mi ha commosso per la sua storia. Voglio ricordare la liberazione del porto di Trieste fatta dalla Guardia di Finanza e le forze armate americane, canadesi, australiane e polacche che hanno dato anche loro un contributo fondamentale. Lopinionista.it - Valditara: “Resistenza fenomeno pluralistico. Ricordo anche i partigiani azionisti, cattolici e socialisti” Leggi su Lopinionista.it MILANO – “Laè stata unplurale e, ha coinvolto tante donne e tanti uomini che sono morti per la liberta d’Italia. Oggi voglio ricordarequei, liberali eche spesso non sono stati ricordati in passato e hanno dato pure loro un contributo fondamentale combattendo per liberare l’Italia dal nazifascismo”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppea margine delle deposizione delle corone per il 25 aprile davanti Palazzo Marino a Milano.“Voglio ricordare un eroe, Salvo d’Acquisto, che mi ha commosso per la sua storia. Voglio ricordare la liberazione del porto di Trieste fatta dalla Guardia di Finanza e le forze armate americane, canadesi, australiane e polacche che hanno datoloro un contributo fondamentale.

