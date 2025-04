Va in discoteca e si sente male muore un sergente della base militare americana di Aviano

base di Aviano (Pordenone): un sergente 29enne dell’aviazione americana è deceduto dopo una serata in discoteca con gli amici. Leggi su Fanpage.it Lutto nelladi(Pordenone): un29enne dell’aviazioneè deceduto dopo una serata incon gli amici.

