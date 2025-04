Usa l’orso si diverte a giocare sullo scivolo il video

diverte a giocare su uno scivolo in un giardino. Il video girato a West Simsbury, nel Connecticut, mostra l’animale che sale su una scaletta e poi scende dallo scivolo scatenando lo stupore delle persone che si divertono a guardarlo dall’interno della casa. Lapresse.it - Usa, l’orso si diverte a giocare sullo scivolo: il video Leggi su Lapresse.it Negli Usa un orso ripreso mentre sisu unoin un giardino. Ilgirato a West Simsbury, nel Connecticut, mostra l’animale che sale su una scaletta e poi scende dalloscatenando lo stupore delle persone che si divertono a guardarlo dall’interno della casa.

Su questo argomento da altre fonti

Cosa vuol dire “orso” quando si parla di borsa e perché si usa questo termine? Gli animali c’entrano in parte - Quando si parla di “orso” in ambito borsistico, si fa riferimento a una fase di ribasso persistente del mercato. Il termine inglese bear market designa un periodo in cui i principali indici finanziari (come S&P 500, Nasdaq o Euro Stoxx) perdono almeno il 20% del loro valore rispetto a un recente picco, in un arco temporale relativamente breve. Non si tratta quindi di un semplice calo momentaneo, ma di un trend negativo che riflette un sentiment pessimista da parte degli investitori. 🔗cultweb.it

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 84% su import USA dopo incremento dazi USA - La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi dal 34% all’84%, una mossa che “prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina”, secondo la commissione. 🔗romadailynews.it

Connecticut, l'orso si diverte a giocare sullo scivolo: il video; Trump verso Roma: incontreremo molti leader stranieri, forse Zelensky. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media