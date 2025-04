It.insideover.com - Usa: l’inutile, brutale, illegittima guerra contro lo Yemen

“Il presidente Trump è entrato in carica promettendo di svincolare l’esercito americano dalle sue costose guerre senza fine in Medio Oriente. Dopo tre mesi, è coinvolto nello stesso tipo di campagna militare senza fine che ha afflitto i suoi predecessori e che potrebbe portare a unapiù ampial’Iran”. Così W. J. Hennigan sul New York Times sullalo.“L’esercito, impegnato in unaversa missione per fermare gli attacchi degli Houthi provenienti dallole navi commerciali nel Mar Rosso, sta accumulando sempre più potenza di fuoco nella regione .. Si tratta di un’operazione in cui gli Stati Uniti non solo non sono riusciti finora a ripristinare il traffico regolare attraverso la rotta marittima che collega l’Oceano Indiano al Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, ma che ha anche spinto l’amministrazione Trump in una spirale vorticosa con prospettive di escalation dalla quale, più passano i giorni, più sarà sempre più difficile ritirare l’esercito americano”.