Usa Fbi arresta una giudice Ha aiutato un migrante irregolare Dazi Trump Usa emporio del mondo io fisso i prezzi

Tgcom24.mediaset.it - Usa, l'Fbi arresta una giudice: "Ha aiutato un migrante irregolare"| Dazi, Trump: "Usa emporio del mondo, io fisso i prezzi" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il presidente americano vuole licenziare il legale di una sua azienda: "Difende Harvard, inaccettabile". Nel mirino l'avvocato William Burck, che rappresenta anche la prestigiosa università nella vertenza con l'amministrazione Usa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Usa, Senato conferma nomina Patel a direttore Fbi - (Adnkronos) – Con 51 voti favorevoli e 49 contrari, il Senato ha confermato Kash Patel come direttore dell'Fbi, nonostante la resistenza di due senatrici repubblicane, Susan Collins del Maine e Lisa Murkowski dell'Alaska, che si erano unite ai 47 democratici per votare contro la sua nomina. Patel, fedelissimo di Donald Trump, prende il posto di […] L'articolo Usa, Senato conferma nomina Patel a direttore Fbi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

USA, la polizia di Phoenix arresta un sospettato per un omicidio commesso 40 anni fa - La polizia di Phoenix ha arrestato Alfred Earl Green, sospettato di aver commesso l'omicidio di Lachelle “Shelly” Jeannine Waite, trovata morta nella sua casa nel 1986.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Usa, Dan Bongino vicedirettore dell'Fbi - 17.30 Il presidente statunitense Donald Trump ha nominato Dan Bongino vicedirettore dell'Fbi. "Un uomo con incredibile amore e passione per il nostro Paese", ha detto di lui Trump. Dan Bongino,podcaster,50enne,di origine italiana. In passato è stato un agente dei Servizi segreti statunitensi. Commentatore politico ultraconservatore, è anche autore di alcuni bestseller in cui si trattano i temi dei Servizi segreti e del cosiddetto Deep state. 🔗servizitelevideo.rai.it

Usa: l’Fbi arresta una giudice. Avrebbe aiutato un immigrato ad evitare l’arresto; Usa, l'Fbi arresta una giudice accusata di aver ostacolato un fermo legato all'immigrazione. Patel: «Sviati gli agenti federali»; Fbi arresta giudice, 'ha ostacolato arresto di irregolare'; Fbi arresta giudice, 'ha ostacolato arresto di irregolare'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Usa, l'Fbi arresta una giudice accusata di aver ostacolato un fermo legato all'immigrazione. Patel: «Sviati gli agenti federali» - Fermata la giudice Dugan di Milwaukee, il direttore dell'Fbi sui social: «Ha permesso al soggetto di sfuggire all'arresto» ... 🔗msn.com

Usa, giudice in manette: ha ostacolo l'arresto di un immigrato irregolare - Il direttore dell'Fbi Kash Patel ha annunciato che gli agenti federali hanno arrestato un giudice di contea a Milwaukee con l'accusa di aver ostacolato l'applicazione delle leggi sull'immigrazione ... 🔗msn.com

Usa, l’Fbi arresta la giudice Hannah Dugan: “Ha aiutato un migrante a eludere il fermo” - Da settimane in Usa lo scontro tra Trump e chi amministra la giustizia sulla questione della deportazione degli stranieri ... 🔗msn.com