Lapresse.it - Usa, Fbi arresta giudice: “Ha ostacolato arresto immigrato irregolare”

Negli Usa l’Fbi hato unadella contea di Milwaukee per avere presumibilmente aiutato unclandestino a eludere l’. Lo ha scritto il direttore dell’Fbi, Kash Patel, in un post sui social media poi cancellato.“Proprio adesso, l’Fbi hato laHannah Dugan di Milwaukee, Wisconsin, con l’accusa di ostruzione, dopo aver avuto prove che laDugan avesseun’operazione diper immigrazione la scorsa settimana”, ha annunciato Patel in un post su X. L’di unastatale da parte del dipartimento di Giustizia, se confermato, rappresenta una notevole escalation nella battaglia dell’Amministrazione Trump con la magistratura.