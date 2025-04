Urta con il trattore un traliccio che gli cade sulla testa gravissimo un 19enne

Leggi su Fanpage.it Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette: è in gravi condizioni. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Urta un trattore con l'auto e si ribalta in mezzo alla strada - Incidente questa mattina alle 11:30 in via Maestra a Cordenons. Un'auto, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è ribaltata in mezzo della strada provocando disagi lungo la carreggiata. Nello scontro, secondo le prime informazioni, è rimasto coinvolto anche un... 🔗pordenonetoday.it

Travolto da un traliccio mentre era al lavoro a bordo di un trattore: gravissimo un giovane - JESI – Era al lavoro in un terreno privato, a bordo di un trattore, quando sulla base di una prima ricostruzione sembra che un traliccio sia improvvisamente crollato travolgendolo. Il dramma si è consumato a metà della mattinata odierna, in via Piandelmedico, nel comune di Jesi. All’arrivo dei... 🔗anconatoday.it

Incidente sul lavoro a Jesi, 19enne travolto da un traliccio mentre guidava un trattore: è gravissimo - Un 19enne è stato coinvolto in un incidente sul lavoro a Jesi (Ancona): il giovane guidava un trattore quando è stato travolto da un traliccio 🔗notizie.virgilio.it

Urta con il trattore un traliccio che gli cade sulla testa: gravissimo un 19enne. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Urta con il trattore un traliccio che gli cade sulla testa: gravissimo un 19enne - Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette: è in gravi condizioni ... 🔗fanpage.it

Cade e viene travolto dal trattore. Fatale un dislivello improvviso - il trattore di Tosini per ragioni in corso di accertamento - forse una manovra sbagliata o una disattenzione - avrebbe urtato un muretto o un grosso cordolo a bordo strada. L’impatto con il ... 🔗msn.com

Incidente sul lavoro a Jesi, 19enne travolto da un traliccio mentre guidava un trattore: è gravissimo - Un 19enne è stato coinvolto in un incidente sul lavoro a Jesi (Ancona): il giovane guidava un trattore quando è stato improvvisamente travolto da un traliccio ... 🔗virgilio.it