Urban Legend in fase di sviluppo il reboot del horror degli anni 90

fase di sviluppo un reboot del film horror Urban Legend, arrivato nelle sale di tutto il mondo negli anni '90. Il franchise horror di Urban Legend sembra potrebbe espandersi grazie a un nuovo film che avrà un approccio moderno all'idea alla base del progetto arrivato nelle sale negli anni '90. Il progetto ideato come reboot della saga è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e nel team della produzione ci saranno Neal Moritz e Gary Dauberman, che si è occupato dell'adattamento del videogioco di Until Dawn. Il possibile ritorno sugli schermi della saga Urban Legend era stato diretto da Jamie Blanks e scritto da Sylvio Horta. Il film horror era ambientato in un'università del New England dove entrava in azione . Movieplayer.it - Urban Legend: in fase di sviluppo il reboot dell'horror degli anni '90 Leggi su Movieplayer.it Tra le fila di Sony è indiundel film, arrivato nelle sale di tutto il mondo negli'90. Il franchisedisembra potrebbe espandersi grazie a un nuovo film che avrà un approccio moderno all'idea alla base del progetto arrivato nelle sale negli'90. Il progetto ideato comea saga è attualmente nelle prime fasi die nel teama produzione ci saranno Neal Moritz e Gary Dauberman, che si è occupato'adattamento del videogioco di Until Dawn. Il possibile ritorno sugli schermia sagaera stato diretto da Jamie Blanks e scritto da Sylvio Horta. Il filmera ambientato in un'università del New England dove entrava in azione .

Dopo So Cosa hai Fatto, la Sony è pronta ad avviare una nuova operazione reboot per Urban Legend, altro cult horror degli anni novanta. Le operazioni nostalgiche ad Hollywood sono sempre all’ordine del giorno, ed i mitici anni novanta sembrano sempre più l’obiettivo dei filmmakers di nuova generazione. Il the Hollywood Reporter, infatti, ha rivelato che Screen Gems (la divisione horror di Sony) è pronta a riavviare Urban Legend, cult horror diretto da Jamie Blanks nel 1998. 🔗universalmovies.it

