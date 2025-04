Uomini e Donne Francesca Polizzi prossima tronista Ecco cosa ha risposto la diretta interessata

Francesca Polizzi è stata una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ma da pochi giorni ha deciso di abbandonare il dating show. Che si apra per lei la possibilità di diventare la prossima tronista? Ecco cosa ha risposto la diretta interessata.

Se ne parla anche su altri siti

Uomini e Donne, intervista a Gianluca Costantino: “Ho toccato il fondo ma sono ripartito da me stesso. Con Francesca non ci siamo più sentiti” - Gianluca Costantino, corteggiatore di Uomini e Donne, era uscito insieme a Francesca Sorrentino nella puntata di mercoledì 19 febbraio. I due si erano promessi di conoscersi meglio fuori dagli studi ma dopo alcune settimane hanno deciso di mettere fine alla loro frequentazione. In questa intervista esclusiva rilasciata a noi di SuperGuida TV, Gianluca Costantino ha parlato di sé, del suo percorso nel programma, di quanto questa esperienza lo abbia aiutato a superare il dolore per la morte prematura della madre: “Ho passato due anni davvero complicati. 🔗superguidatv.it

Uomini e Donne anticipazioni 14 aprile: Francesca sbugiarda Gianmarco, Gloria delusa - Oggi, lunedì 14 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Si proseguirà da dove si era interrotta la messa in onda di venerdì scorso. Al centro dell’attenzione ci sarà Gianmarco Steri, il quale continuerà a discutere con le sue corteggiatrici. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, ci sarà un nuovo confronto tra Gloria e Sebastiano, che porterà la coppia a prendere una decisione drastica. 🔗tutto.tv

Uomini e Donne, parla Manuel Maura: "Volevo andare per corteggiare Francesca. Gianluca non è alla sua altezza" - Intervistato da Fanpage, Manuel Maura, ha parlato del suo percorso sul trono di Uomini e Donne dell'ex fidanzata Francesca Sorrentino che ha concluso la sua avventura sulla poltrona rossa scegliendo Gianluca Costantino. 🔗comingsoon.it

Uomini e Donne, Francesca Polizzi prossima tronista? Ecco cosa ha risposto la diretta interessata - Francesca Polizzi è stata una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ma da pochi giorni ha deciso di abbandonare il dating show. Che si apra per lei la possibilità di diventare la p ... 🔗comingsoon.it

