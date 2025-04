Un’opera sacra da salvare Restauro de La Castellana per una tutela del passato

Restauro dell’opera sacra conosciuta come "La Castellana". "Da secoli definita la protettrice del castello di Castiglione, la figura della Madonna è da sempre motivo di devozione, soggetto principale di dipinti e statue - spiega Roberto Tamagnini, presidente del consiglio comunale -, tra le molte, si pone anche quella della Madonna con bambino che è custodita nell’atrio del nostro municipio. "Si tratta - prosegue - di una statua marmorea e riveste un’importanza non solo religiosa ma anche politica, da come testimonia la delibera comunale che la eleva a custode del palazzo comunale nel 1599. Nonostante le notizie a riguardo non siano sufficienti a formare un quadro storico completo, rimane una lettura particolarmente interessante dell’opera, di autore ignoto". Lanazione.it - Un’opera sacra da salvare. Restauro de La Castellana per una tutela del passato Leggi su Lanazione.it Un nuovo passo avanti per la cura e l’attenta preservazione del proprio patrimonio storico arriva dal territorio, che annuncia ildell’operaconosciuta come "La". "Da secoli definita la protettrice del castello di Castiglione, la figura della Madonna è da sempre motivo di devozione, soggetto principale di dipinti e statue - spiega Roberto Tamagnini, presidente del consiglio comunale -, tra le molte, si pone anche quella della Madonna con bambino che è custodita nell’atrio del nostro municipio. "Si tratta - prosegue - di una statua marmorea e riveste un’importanza non solo religiosa ma anche politica, da come testimonia la delibera comunale che la eleva a custode del palazzo comunale nel 1599. Nonostante le notizie a riguardo non siano sufficienti a formare un quadro storico completo, rimane una lettura particolarmente interessante dell’opera, di autore ignoto".

