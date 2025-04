Un oasi creativa per musicisti inaugura in aperta campagna un nuovo studio di registrazione

Domenica alle 16 apre ufficialmente le porte Tiny Temple, il nuovo studio di registrazione ideato da Francesco Pontillo e Andrea Missiroli, due professionisti con una visione comune: offrire un luogo dove la musica possa nascere, crescere e trasformarsi in qualcosa di autentico e personale.

