Università della Tuscia boom di domande internazionali 400 da 45 Paesi

Università degli Studi della Tuscia segna un traguardo storico nella sua vocazione internazionale. A meno di tre settimane dall'apertura del portale Universitaly, sono già oltre mille le domande di pre-iscrizione ricevute da studenti extraeuropei per l'anno accademico 2025/2026. Un risultato che evidenzia la forte attrattività dell'ateneo viterbese, trainata dall'espansione dei corsi in lingua inglese e .

Cosa riportano altre fonti

