Universal e Downtown sotto indagine Ue rischio concorrenza nel acquisizione musicale da 775 milioni

Universal e Downtown, finiscono sotto la lente Ue. L'antitrust europeo ha aperto un'indagine sui piani del gigante olandese-statunitense - uno dei Big Three dell'industria discografica internazionale accanto a Sony e Warner - di acquisire l'etichetta indipendente di New York. Universal - che nel suo roster vanta star mondiali del calibro di Taylor Swift e Billie Eilish - punta a rafforzare il suo impero, ma Bruxelles frena: l'operazione da 775 milioni di dollari, ha avvertito l'antitrust Ue, rischia di "incidere significativamente sulla concorrenza in alcuni segmenti della filiera musicale, dove entrambe le società sono attive, in Austria e nei Paesi Bassi, così come in altri Stati membri". Il piano prevede la fusione tra Downtown e Virgin, divisione di Universal, entro la seconda metà dell'anno.

