Un altra anziana nel mirino di truffatori con la scusa del falso incidente Massima attenzione

Leccotoday.it - Un'altra anziana nel mirino di truffatori con la scusa del falso incidente: "Massima attenzione" Leggi su Leccotoday.it "Una signora che conosco da decenni e di cui non farò il nome per rispetto mi ha raccontato la sua disavventura non dissimile da tante altre che accadono in città. Voglio rendere pubblica la vicenda per sensibilizzare anziani e famiglie di stare accorte alle truffe che stanno avvenendo nel.

