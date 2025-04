Lanazione.it - Una storia scritta con il sangue. Tremila vittime prima della festa. Le stragi della gente comune

BoniCaddero in oltre. Erano tutti innocenti. Persone comuni, operai, impiegati, minatori, contadini, mezzadri, bambini, donne, anziani. Furono colpiti nei modi peggiori, con la sola colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato: bombe, mitra, colpi di pistola, cannoni, baionette, coltellate.È soprattutto sul loroche si èlaliberazioneprovincia di Arezzo dagli invasori nazifascisti, che in particolare nellavera-estate del 1944 seminarono morte e terrore in tutto il territorio. Sono trascorsi 80 anni esatti oggi dal 25 aprile 1945, quando tutta Italia venne liberata e dunque anche questa terra poté dirsi libera una volta per sempre dopo oltre vent’anni di dittatura fascista e cinque anni di atroce guerra.Ma la Resistenza in provincia di Arezzo rappresenta uno degli episodi più significativilotta contro il nazifascismo in Toscana e in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.