Una squadra di calcio di soli adolescenti

ROMA (ITALPRESS) – Mattia ha 15 anni e con i suoi compagni di classe ha un sogno: riuscire a formare una squadra di calcio di soli adolescenti, non solo i giocatori ma anche tutte le figure che vi ruotano attorno. Il nome c'è già, "Nomentum": ma da dove si deve partire? Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha chiesto l'aiuto a Michele Danese, direttore sportivo ed ex calciatore.

Motta insiste: «Il calcio è andare cercare emozioni. A me piace vedere la nostra squadra giocare bene» (E vincere?) - Thiago Motta presenta Juventus-Psv Eindhoven, gara valida per i Playoff di Champions League in programma domani alle 21. Le parole dell’allenatore in conferenza stampa riproposte da Tmw. Leggi anche: Thiago Motta non ha l’ossessione di vincere. E si vede, avrà commentato da lassù Boniperti (Corsport) Motta: «Noi contiamo molto su Vlahovic» Che stimoli avete per questa partita? «Sfida importante. È una grande partita da giocare al massimo. 🔗ilnapolista.it

Calcio, nuovo infortunio muscolare: è il numero 36 per la squadra in questa stagione - Ultimo aggiornamento 10 Febbraio 2025 0:12 di Giancarlo Spinazzola Calcio, ecco un nuovo infortunio muscolare: ora è davvero un dramma per l’allenatore, sono 36 ko Gli infortuni, nel mondo del calcio, sono spesso frequenti. Diversi i calciatori che nel corso della carriera devono fronteggiare questo tipo di problemi, più o meno gravi che possono condizionare anche la carriera di un calciatore. Uno degli esempi più lampanti e recenti è quello di Gianluca Scamacca: il centravanti romano era rientrato da pochissimo in campo dopo un lungo infortunio e nuovamente finito ko, con la sua stagione ... 🔗rompipallone.it

Ibrahimovic senza mezzi termini dopo l’eliminazione del Milan: «Noi ci ammazziamo da soli! Questa squadra è più forte di quella dello scudetto ma…» - di Redazione JuventusNews24Ibrahimovic senza mezzi termini dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League: tutte le dichiarazioni Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Milan contro il Feyenoord e la conseguente eliminazione dalla Champions League. Domani la Juve cercherà di conquistare un posto negli ottavi della competizione. DELUSIONE – «Siamo delusi, siamo arrabbiati, è mancata maturità. 🔗juventusnews24.com

