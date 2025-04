Una panchina sarà inaugurata a Monza per ricordare le morti bianche

Monza verrà inaugurata una nuova panchina bianca in memoria di tutte le vittime degli incidenti avvenuti nei luoghi di lavoro.La cerimonia, alla presenza dell'amministrazione comunale, si terrà lunedì 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. Monzatoday.it - Una panchina sarà inaugurata a Monza per ricordare le "morti bianche" Leggi su Monzatoday.it verràuna nuovabianca in memoria di tutte le vittime degli incidenti avvenuti nei luoghi di lavoro.La cerimonia, alla presenza dell'amministrazione comunale, si terrà lunedì 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

