Una palestra con piscina ha vantaggi incredibili in termini di allenamento che non dovresti sottovalutare

Chi trova una palestra con piscina, trova un tesoro. Questo perché poter conciliare un allenamento di terra con uno di acqua porta tanti benefici, a partire da una maggiore tonificazione fino a un dispendio elevato di calorie. Gli allenamenti cardio, come il nuoto, e quelli per la forza con i pesi costituiscono insieme un modello completo di workout e per questo sarebbe buona cosa eseguirli entrambi, possibilmente alternandoli nei giorni.Se pensiamo a una persona mediamente attiva e stabiliamo un suo piano di allenamento suddiviso per quattro giorni di lavoro, si potrebbe ipotizzare una routine fatta di due sedute di palestra e due di piscina. Trovare strutture in grado di fornire le due possibilità è un vantaggio straordinario in termini di risparmio di tempo e di denaro.Ovviamente non esiste un metodo preciso né un'unica sequenza nella quale fare cardio o pesi, ma tutto dipende dalle proprie finalità.

