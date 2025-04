Una figlia un dramma famigliare sul tema del perdono

Nelle sale il nuovo film di Ivano De Matteo con protagonisti Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, entrambi molto bravi in ruoli difficili

Una figlia, recensione: un dramma intenso che riflette sull'amore genitoriale contrapposto alla ragione - Ivano De Matteo torna a parlare di famiglia. Questa volta si affida alle ottime prove di Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi per raccontare le conseguenze di un gesto estremo che potrebbe accadere a chiunque. Presentato al Bif&st 2025. Al cinema dal 24 aprile. A due anni di distanza da Mia, Ivano De Matteo torna al Bif&st per presentare il suo nuovo film, Una figlia. Una storia nata proprio dagli incontri con il pubblico fatti nell'accompagnare la pellicola precedente in giro per l'Italia. 🔗movieplayer.it

Una figlia è il dramma di una famiglia in cui può avvenire l’impensabile (e che per questo ci ricorda Adolescence) - Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi sono i protagonisti del film di Ivano De Matteo, in sala dal 24 aprile. Un’altra storia che fa domandare che cosa significa essere genitori (senza dare risposte) 🔗vanityfair.it

