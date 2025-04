Un trofeo senza fine L’opera dei Cinquini ispirata al Giro d’Italia

Giro d’Italia che, dal 1909, riunisce, tra una tappa e l’altra, l’intero Paese. Ed è proprio quello stesso premio, che ogni anno celebra il corridore vincitore, che ha preso vita in piazza Mazzini, dove rimarrà fino al 26 maggio, attraverso la cartapesta resinata, utile per resistere alle intemperie, delL’opera dei fratelli Cinquini, realizzata grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e di iCARE, che segna il countdown, come evidenziato dai led presenti ai lati della creazione, del passaggio dalla città, per il terzo anno consecutivo, della carovana rosa, con la partenza del 21 maggio da via Coppino. Lanazione.it - "Un trofeo senza fine". L’opera dei Cinquini ispirata al Giro d’Italia Leggi su Lanazione.it VIAREGGIO È una spirale che tende al cielo, e che, girando su stessa, in un infinito di curve, date e nomi, racchiude in sé storie, ricordi e vittorie. Momenti di una gara e di un premio, come quello delche, dal 1909, riunisce, tra una tappa e l’altra, l’intero Paese. Ed è proprio quello stesso premio, che ogni anno celebra il corridore vincitore, che ha preso vita in piazza Mazzini, dove rimarrà fino al 26 maggio, attraverso la cartapesta resinata, utile per resistere alle intemperie, deldei fratelli, realizzata grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e di iCARE, che segna il countdown, come evidenziato dai led presenti ai lati della creazione, del passaggio dalla città, per il terzo anno consecutivo, della carovana rosa, con la partenza del 21 maggio da via Coppino.

Ne parlano su altre fonti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:58 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di big air di Tignes. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:57 Flora e Miro Tabanelli continuano a deliziare l’Italia intera, e non è finita. La prossima settimana inizieranno i Mondiali! 20:55 LA CLASSIFICA DELLA GARA MASCHILE 1-Miro Tabanelli (ITA) 188. 🔗oasport.it

Il partito democratico della provincia di Chieti torna sulla questione tribunali 'minori' a rischio chiuusra e critica il governo regionale che " finge di cadere dalle nubi". Luendì 17 marzo è in programma una iniziativa a Lanciano. La scadenza della proroga è stata fissata al 31 dicembre 2025... 🔗chietitoday.it

A poche ore dalla conclusione dello sciopero di ieri, ecco nuovi disagi in vista per chi viaggia in treno: da venerdì a domenica, cioè dal 7 al 9 febbraio, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Morbegno e Tirano, i treni delle seguenti relazioni subiscono variazioni... 🔗sondriotoday.it

Viareggio, un ‘Trofeo senza fine’ di 10 metri per omaggiare il Giro d’Italia 2025; Viareggio celebra il Giro con un maxi-trofeo sul Belvedere; VINITALY | Presentate le tappe venete del Giro, Zaia: Siamo la terra più ciclistica d'Italia; A Roma il secondo murale dedicato al Giro d’Italia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Viareggio, tutti in passeggiata per un selfie «Senza Fine»: il trofeo del Giro d'Italia scalda la Versilia a un mese dal via - Una replica alta 12 metri del trofeo «Senza Fine», assegnato al vincitore del Giro d’Italia, è stata installata sul Belvedere delle Maschere ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it