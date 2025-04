Un Primo Maggio a ritmo di musica Tutti in piazza

E' un'occasione per festeggiare i diritti dei lavoratori insieme a tanta musica, il concerto del Primo Maggio che, come succede da molti anni, va in scena a Bologna, dalle 16 a mezzanotte in piazza Maggiore con un cartellone ricchissimo, dal respiro internazionale. Attesissimi sono infatti gli Editors, uno dei gruppi di Maggior successo della scena del nuovo rock inglese che, in versione dj set, faranno ballare il pubblico con le loro selezioni, che spesso includono anche loro brani inediti, o versioni mai ascoltate dei loro dischi più famosi. L'ampio cartellone è completato da Manuel dei Subsonica e da tanti giovani talenti del pop nazionale, dal soul di Subconsio, al pop dalle influenze etniche di YanaC, che, da corista per Damiano David, Rose Villain e tanti altri, ha iniziato adesso una carriera solista.

