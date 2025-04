Un giro a Jerez De La Fronteira alla scoperta dell’Andalusia più autentica

giro a Jerez De La Fronteira. Ci si riferisce, ovviamente, al circuito di Moto G.P. “Angel Nieto” e all’eccezionale giro record stabilito dal pilota italiano Bagnaia in Ducati, nel 2022. Un giro nella cittadina della Spagna del sud, che ospita il circuito, invece, conterà un tempo più lungo e soprattutto più lento, perché quando arrivi ad Jerez, lo senti che questa cittadina è custode di un’identità particolare, non superficialmente afferrabile, un’essenza inspiegabile che, lentamente, ti attira a sé, ti rapisce, ma che non si lascia definire facilmente, come quei tesori preziosi, ma non vistosi, che per essere meglio preservati vengono nascosti proprio in bella vista. Leggi su Puntomagazine.it Cantine, Cavalli, Flamenco: le grandi passioni della città andalusa che profuma di zagara.Un minuto, trentasei secondi e “spiccioli” di millesimo: è esattamente questo il tempo che basta per fare unDe La. Ci si riferisce, ovviamente, al circuito di Moto G.P. “Angel Nieto” e all’eccezionalerecord stabilito dal pilota italiano Bagnaia in Ducati, nel 2022. Unnella cittadina della Spagna del sud, che ospita il circuito, invece, conterà un tempo più lungo e soprattutto più lento, perché quando arrivi ad, lo senti che questa cittadina è custode di un’identità particolare, non superficialmente afferrabile, un’essenza inspiegabile che, lentamente, ti attira a sé, ti rapisce, ma che non si lascia definire facilmente, come quei tesori preziosi, ma non vistosi, che per essere meglio preservati vengono nascosti proprio in bella vista.

Se ne parla anche su altri siti

Pogacar non sarà al Giro d’Italia: obiettivo Tour de France, poi la Vuelta - (Adnkronos) – Tadej Pogacar non sarà al via del prossimo Giro d'Italia. Adesso è ufficiale. La conferma è arrivata da Mauro Gianetti, il direttore sportivo dell'Uae Emirates, dopo la vittoria del fuoriclasse sloveno nella 3ª tappa del Tour degli Emirati Arabi Uniti. "Sì, è sicuro – ha spiegato il ds a L'Equipe -. Ora pianificheremo […] L'articolo Pogacar non sarà al Giro d’Italia: obiettivo Tour de France, poi la Vuelta proviene da Webmagazine24. 🔗.com

LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa al Coll de la Creueta, il gruppo si avvicina! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55 LA DIRETTA LIVE DELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 12.30 15:53 Dislivello di 1059m con pendenza massima al 15%. 15:50 Inizia l’ascesa al Coll de la Creueta, saranno i 20 chilometri più duri dell’intera corsa a tappe. 15:47 Andatura non particolarmente elevata per i fuggitivi, margine di 2’20” al momento. 🔗oasport.it

Pogacar non sarà al Giro d’Italia: obiettivo Tour de France, poi la Vuelta - Il fuoriclasse sloveno non difenderà la Maglia Rosa. Obiettivo principale della stagione la quarta vittoria in terra francese. Tadej Pogacar non sarà al via del prossimo Giro d’Italia. Adesso è ufficiale. La conferma è arrivata da Mauro Gianetti, il direttore sportivo dell’Uae Emirates, dopo la vittoria del fuoriclasse sloveno nella 3ª tappa del Tour degli Emirati Arabi Uniti. […] L'articolo Pogacar non sarà al Giro d’Italia: obiettivo Tour de France, poi la Vuelta è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Un giro a Jerez De La Fronteira, alla scoperta dell’Andalusia più autentica; MotoGp: Pecco Bagnaia trionfa, Martin cade a 15 giri dalla fine; La griglia di partenza del GP Spagna di MotoGP 2024 la sprint race; MotoGP Jerez orari tv, dove vedere il GP di Spagna: diretta su Sky e NOW, differita su TV8. 🔗Se ne parla anche su altri siti

MotoGp Jerez 2025: Alex Marquez il migliore nelle libere del venerdì. Secondo Bagnaia - Jerez de la Frontera, 25 aprile 2025 – Il venerdì di Jerez del gp ... limitato dalle bandiere gialle nell'ultimo giro veloce. Borgo Panigale si conferma leader, ma c'è la risalita della Yamaha di ... 🔗msn.com

MotoGp: ad Alex Marquez le prime libere a Jerez, Bagnaia settimo - Primi giri di pista a Jerez de la Frontera, dove si è svolta la sessione di apertura delle prove libere in vista del Gp di Spagna, quinta prova del Mondiale MotoGp. (ANSA) ... 🔗msn.com

La MotoGp fa tappa a Jerez: curiosità e insidie del tracciato di casa Ezpeleta - La cosa più bella delle corse di moto a Jerez de la Frontera erano le feste per pochi amici fidati che, la sera della vigilia, venivano organizzante da Giacomo Agostini e la sua bella famiglia nella l ... 🔗msn.com