Un Gala speciale per la Giornata Internazionale della Danza eccellenze contemporanee in scena alla Casa del Teatro

Giornata Internazionale della Danza, istituita dall’International Dance Council dell’UNESCO nel 1982, è celebrata in tutto il mondo il 29 aprile per promuovere la Danza come disciplina e forma d’arte universale, che unisce le persone oltre confini e differenze.In occasione di questa. Torinotoday.it - Un Gala speciale per la Giornata Internazionale della Danza: eccellenze contemporanee in scena alla Casa del Teatro Leggi su Torinotoday.it La, istituita dall’International Dance Council dell’UNESCO nel 1982, è celebrata in tutto il mondo il 29 aprile per promuovere lacome disciplina e forma d’arte universale, che unisce le persone oltre confini e differenze.In occasione di questa.

Ne parlano su altre fonti

Una giornata speciale a Rebibbia per sedici detenute: nuove emozioni con Miss Mamma Italiana - Sedici mamme speciali per una giornata speciale. Questo è sicuramente il titolo ideale per la selezione di Miss Mamma Italiana svoltasi lunedì 31 marzo, nel Penitenziario di Rebibbia. Dal pensiero di una mamma in concorso, si evince cosa ha rappresentato questa tappa speciale presso il carcere... 🔗riminitoday.it

Sucic a San Siro per Inter Fiorentina: oggi giornata speciale perché… - di RedazioneSucic ospite a San Siro per assistere a Inter Fiorentina: il centrocampista croato questa mattina ha svolto le visite mediche Quella odierna è stata la prima giornata a Milano per Petar Sucic, sbarcato in mattinata per “iniziare” la sua avventura con la maglia dell‘Inter. Il centrocampista croato, classe 2003, è stato acquistato nel mercato invernale dalla Dinamo Zagabria (14 milioni più 2,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita, contratto fino al 2029) e vestirà ufficialmente la maglia dell’Inter da giugno, pronto per il Mondiale per Club statunitense. 🔗internews24.com

Cartolina speciale per la giornata internazionale della donna: disponibile in tre uffici postali pescaresi - Sarà disponibile in tre uffici postali di Pescara la speciale cartolina filatelica dedicata alla giornata internazionale della donna. Poste Italiane la celebra anche quest’anno, allestendo per la ricorrenza uno stand filatelico. Previsto anche un annullo speciale. La speciale cartolina è... 🔗ilpescara.it

Un Gala speciale per la Giornata Internazionale della Danza: eccellenze contemporanee in scena alla Casa del Teatro; Gala per la giornata internazionale della danza; Galà per la Giornata Mondiale della danza alla Casa del Teatro Ragazzi; Torna il Galà della Donna al Teatro Civico, con un'ospite d'eccezione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Galà per la Giornata Mondiale della danza alla Casa del Teatro Ragazzi - Martedì 29 aprile alle 20.45 alla Casa del Teatro Ragazzi appuntamento con il Galà per la Giornata Mondiale della danza. 🔗mentelocale.it

Perché l’8 marzo è la Giornata internazionale dei diritti della donna | SPECIALE 8 MARZO - Martedì 8 marzo ricorrerà la Giornata internazionale dei diritti della donna, più comunemente – ed erroneamente – nota come “Festa della donna”. La Giornata ha lo scopo di porre l’attenzione sui ... 🔗lungoparma.com

Giornata Internazionale della Donna - La Giornata Internazionale della Donna si celebra l'8 marzo per commemorare le conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne nel corso della storia. L'origine della festa risale ai primi ... 🔗skuola.net