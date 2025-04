Un debuttante al Conclave I potenti al funerale Lacrime di coccodrillo

Lacrime di coccodrillo” davanti al suo feretro.A dirlo è l’arcivescovo di Siena e Montepulciano, il cardinale Paolo Lojudice, 60 anni, al suo esordio in Conclave. L’alto prelato tuttavia non rinuncia a sperare nel fatto che, proprio la vicinanza alle spoglie del Pontefice, “possa suscitare un minimo di coscienza positiva” in chi ha nelle mani il destino dei popoli. Faithful in prayer before the coffin of Pope Francis Vatican City, 24 April 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI Che cosa è stato e cosa sarà Francesco per la Chiesa?“È stato un Papa che ha dato una grande accelerazione a quel cammino intrapreso dalla cattolicità ormai da decenni, dal Concilio Vaticano II. Quotidiano.net - Un debuttante al Conclave: “I potenti al funerale? Lacrime di coccodrillo” Leggi su Quotidiano.net Città del Vaticano, 25 aprile 2025 – ??????Papa Francesco fino alla fine della sua vita “ha gridato l’urgenza della pace e in tantissimi casi non è stato ascoltato”. Adesso, in occasione dei suoi funerali, ci saranno tutti i grandi della Terra in piazza San Pietro e “almeno in parte si verserannodi” davanti al suo feretro.A dirlo è l’arcivescovo di Siena e Montepulciano, il cardinale Paolo Lojudice, 60 anni, al suo esordio in. L’alto prelato tuttavia non rinuncia a sperare nel fatto che, proprio la vicinanza alle spoglie del Pontefice, “possa suscitare un minimo di coscienza positiva” in chi ha nelle mani il destino dei popoli. Faithful in prayer before the coffin of Pope Francis Vatican City, 24 April 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI Che cosa è stato e cosa sarà Francesco per la Chiesa?“È stato un Papa che ha dato una grande accelerazione a quel cammino intrapreso dalla cattolicità ormai da decenni, dal Concilio Vaticano II.

Cosa riportano altre fonti

Gli esercizi per bicipiti sono la tua ossessione e sei alla ricerca di un allenamento braccia per avere bicipiti potenti e scolpiti, di quelli che riempiono le magliette e non passano inosservati, magari come quelli di icone hollywoodiane del calibro di Jason Momoa o Dwayne The Rock Johnson? Bene, ma è necessario subito mettere le cose in chiaro: non si ottengono per magia. Dietro i muscoli definiti di attori e trainer ci sono ore di sudore in palestra e un programma d’allenamento di forza, ... 🔗gqitalia.it

Casa Santa Marta, che per dodici anni ha accolto la quotidianità spartana di papa Francesco, è tornata silenziosa. L’appartamento 201, dove ha vissuto l’inquilino argentino, è stato sigillato. Ma quei sigilli raccontano più di una semplice scomparsa fisica: sanciscono la fine di un doppio scarto rispetto alla tradizione papale – l’abbandono dei Palazzi Apostolici e la convivenza, mai risolta del tutto, con un Papa emerito relegato nel monastero Mater Ecclesiae fino al 2022. 🔗thesocialpost.it

Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all’amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per... 🔗feedpress.me

Un debuttante al Conclave: “I potenti al funerale? Lacrime di coccodrillo”; Verso il Conclave, Zuppi incontra Delpini a Bologna: “Il mio futuro? Sono in apnea”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave 2025 e Sede Vacante, cosa succede dopo la morte del Papa/ Funerali di Francesco: le possibili date - Conclave 2025, cosa succede ora dopo la morte di Papa Francesco: la Sede Vacante, i funerali, la convocazione dei cardinali elettori ... 🔗ilsussidiario.net

Papa Francesco morto – Cosa succede ora nella Curia, la fase del lutto (funerali e novendiali) e poi l’apertura del Conclave. Tutte le tappe - Il Vaticano è in Sede Vacante. Cosa succede ora? Comunicata al mondo la notizia del morte di Papa Francesco dal cardinale camerlengo Kevin Joseph Farrell, il Vaticano procede su due binari paralleli: ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Dalla morte di papa Francesco al Conclave: cosa succede ora - I poteri torneranno pieni quando ... e preparano, il Conclave. (ansa) Saranno sempre i porporati a decidere la data dei funerali, che però, in base al protocollo fissato nella costituzione ... 🔗repubblica.it