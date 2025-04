Un antipapa E il dirigente della giustizia minorile viene rimosso dal ministero

Sangermano aveva disposto ''una indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente'', indagine che ha portato oggi alla sua rimozione 🔗imolaoggi.it

“Annunciata la morte di antipapa Francesco. Ora fondamentale un conclave pre-2013 per un vero Papa”. È uno dei messaggi contro il defunto pontefice postati su Telegram da Antonio Pappalardo, dirigente del ministero della Giustizia, direttore ad interim del Centro per la giustizia minorile dell’Emilia-Romagna e delle Marche (che gestisce i carceri minorili e i centri di accoglienza per minori nelle due regioni). 🔗ilfattoquotidiano.it

Il ministro della Giustizia guidato da Carlo Nordio ha avviato una verifica sul dirigente ‘ad interim’ del Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo, per le sue frasi shock contro Papa Francesco, definito "un usurpatore".Continua a leggere 🔗fanpage.it

