Un anno senza Matteo la messa in suffragio per Marzano a San Domenico

E' stata fissata per il 28 aprile alle ore 19, presso la chiesa di San Domenico, in Largo San Tommaso d'Aquino, a Salerno, la messa per il primo anniversario della scomparsa di Matteo Marzano, anima de "L'Abbraccio Odv" e prezioso riferimento per innumerevoli persone in difficoltà e realtà del territorio.

