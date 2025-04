Umbria allerta meteo della Protezione Civile

Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per la giornata del 25 aprile. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in Alto Tevere, Valnerina, Eugubio-Gualdese e Perugino. Per il 25 aprile, si legge nel documento di allerta, "previste generali condizioni di instabilità.

