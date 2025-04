ULTIM’ORA RUSSELL correrà con una nuova macchina Le immagini dopo l’accordo

ULTIM’ORA RUSSELL: correrà con una nuova macchina Le immagini dopo l’accordo">Clamorose novità per il pilota della Mercedes: viene fuori l’accordo totale per correre con una nuova macchina.George RUSSELL è uno dei volti più interessanti del panorama automobilistico mondiale. Nato a King’s Lynn il 15 febbraio 1998, ha saputo farsi strada tra i grandi della Formula 1 grazie a una carriera costruita con talento, dedizione e una crescita costante. Campione della GP3 Series nel 2017 e della Formula 2 nel 2018, il pilota britannico ha esordito in Formula 1 con la Williams nel 2019, dimostrando sin da subito velocità e maturità.Dal 2022 corre ufficialmente per la Mercedes-AMG Petronas, la stessa scuderia con cui aveva già impressionato nel Gran Premio di Sakhir 2020, sostituendo Lewis Hamilton. Napolipiu.com - ULTIM’ORA RUSSELL: correrà con una nuova macchina | Le immagini dopo l’accordo Leggi su Napolipiu.com con unaLe">Clamorose novità per il pilota della Mercedes: viene fuoritotale per correre con una.Georgeè uno dei volti più interessanti del panorama automobilistico mondiale. Nato a King’s Lynn il 15 febbraio 1998, ha saputo farsi strada tra i grandi della Formula 1 grazie a una carriera costruita con talento, dedizione e una crescita costante. Campione della GP3 Series nel 2017 e della Formula 2 nel 2018, il pilota britannico ha esordito in Formula 1 con la Williams nel 2019, dimostrando sin da subito velocità e maturità.Dal 2022 corre ufficialmente per la Mercedes-AMG Petronas, la stessa scuderia con cui aveva già impressionato nel Gran Premio di Sakhir 2020, sostituendo Lewis Hamilton.

Notizie buone e cattive per Mercedes: Questo è stato sostituito sull'auto di Russell.