ULTIM’ORA F1 paura enorme per il pilota Non riesce nemmeno a camminare

paura per il pilota, costretto ad abbandonare il circuito. Non riesce nemmeno a camminare dopo la gara.Il Gran Premio di Jeddah del 2025 è stato uno degli appuntamenti più intensi e critici della stagione. Le condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova i piloti, e i numerosi episodi di difficoltà fisica durante la gara sono diventati rapidamente il tema centrale del weekend. Un caldo insopportabile ha reso la corsa un banco di prova non solo per la velocità, ma anche per la resistenza fisica e mentale degli atleti.La gara di Jeddah ha visto temperature insostenibili, che hanno causato problemi fisici a molti piloti. La situazione è diventata particolarmente critica per chi non riusciva a gestire la stanchezza e il caldo, una sfida che ha costretto più di un pilota a rallentare o a cercare disperatamente sollievo durante il corso della gara.

