Ultimo saluto al poliziotto morto in moto

Si svolgeranno domani, i funerali di Federico Troletti (nella foto), 48 anni, poliziotto nuotatore morto martedì pomeriggio in un terribile incidente in moto a Piancamuno. L'Ultimo saluto al "Caimano del lago d'Iseo", attualmente in forza all'ufficio passaporti di Darfo, sarà celebrato alla 14.30 nella chiesa parrocchiale di Cividate Camuno, il paese dove Troletti, residente a Malegno con la moglie e due bambine, era nato. Fissato l'interrogatorio di convalida – il 6 maggio, ndr – per il settantunenne conducente del furgone che avrebbe provocato lo schianto. L'uomo, residente in provincia di Cuneo e operaio in una ditta milanese, era stato arrestato – e poi rimesso in libertà – per avere compiuto un'improvvisa inversione a U sulla rampa di accesso alla Statale 42. Stando ai rilievi della Polstrada, una manovra costata la vita a Troletti.

