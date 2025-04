Ultimissime Juve LIVE confronto tra Tudor e la squadra dopo il ko di Parma Conte obiettivo numero uno per il futuro

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera

Ultimissime Juve LIVE – 25 aprile 2025

Conte Juventus (Gazzetta), resta vivo il sogno per la panchina del futuro. Lo sa anche Tudor! Le Ultimissime

Ore 09.50 – Non tramonta il sogno Antonio Conte per la Juventus. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che quest'oggi svela come sia proprio il tecnico del Napoli l'obiettivo numero uno per la prossima stagione.

