Ultima Cena tra arte e storia un convegno per riaccendere la speranza

convegno dedicato alla rilettura de "L'Ultima Cena" attraverso le lenti dell’arte, della storia e persino dell’agricoltura. Un approccio multidisciplinare e originale, promosso dall’Associazione “I Ragazzi della Leonardo” e curato dal suo presidente Marco Pippucci, che ha saputo coinvolgere pubblico e istituzioni in una narrazione ricca di spunti e di emozione. «L’evento è andato molto bene per affluenza e corrispondenza dei contenuti – ha commentato Pippucci –. L’ambiente ha aiutato molto, così come la partecipazione dei musicisti di Fiesole e il supporto dei nuclei di volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Carmignano e delle Signe, che hanno facilitato la viabilità e la tranquillità dello svolgimento. Lanazione.it - Ultima Cena tra arte e storia: un convegno per riaccendere la speranza Leggi su Lanazione.it Firenze, 25 aprile 2025 – Nell’antica Abbazia di San Martino, il tempo si è fermato per un pomeriggio all’insegna della riflessione, della bellezza e della memoria. L’occasione è stata undedicato alla rilettura de "L'" attraverso le lenti dell’, dellae persino dell’agricoltura. Un approccio multidisciplinare e originale, promosso dall’Associazione “I Ragazzi della Leonardo” e curato dal suo presidente Marco Pippucci, che ha saputo coinvolgere pubblico e istituzioni in una narrazione ricca di spunti e di emozione. «L’evento è andato molto bene per affluenza e corrispondenza dei contenuti – ha commentato Pippucci –. L’ambiente ha aiutato molto, così come la pcipazione dei musicisti di Fiesole e il supporto dei nuclei di volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Carmignano e delle Signe, che hanno facilitato la viabilità e la tranquillità dello svolgimento.

