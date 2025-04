UeD Samantha Curcio è incinta chi è il fidanzato Le sue parole

Samantha Curcio, l’ex tronista di Uomini e Donne, dà una lieta notizia al pubblico che la segue su Instagram: è incinta! Ma chi è il padre del figlio che aspetta? Questa la domanda che si stanno ponendo in molti suoi fan, visto che finora l’ex tronista curvy non aveva mai coinvolto effettivamente tutti loro nella sua storia. Lei stessa spiega, con il suo bellissimo annuncio sulla gravidanza, di aver preferito agire in questo modo, in quanto evita di ostentare la sua vita privata. Ma vediamo insieme come la dolce Samantha svela a tutti di essere incinta del suo primo figlio e cosa dice sul suo compagno.Uomini e Donne, Samantha Curcio incinta: l’annuncio sul primo figlioLeggi anche: Uomini e Donne, Gianmarco Steri in crisi: “Vuole abbandonare il programma”Samantha Curcio sorprende proprio tutti con il suo annuncio sulla gravidanza. Latuafonte.com - UeD, Samantha Curcio è incinta: chi è il fidanzato? Le sue parole Leggi su Latuafonte.com L’ex tronista di Uomini e Donne annuncia a sorpresa di essere in attesa del suo primo figlio e parla del suo compagno così, l’ex tronista di Uomini e Donne, dà una lieta notizia al pubblico che la segue su Instagram: è! Ma chi è il padre del figlio che aspetta? Questa la domanda che si stanno ponendo in molti suoi fan, visto che finora l’ex tronista curvy non aveva mai coinvolto effettivamente tutti loro nella sua storia. Lei stessa spiega, con il suo bellissimo annuncio sulla gravidanza, di aver preferito agire in questo modo, in quanto evita di ostentare la sua vita privata. Ma vediamo insieme come la dolcesvela a tutti di esseredel suo primo figlio e cosa dice sul suo compagno.Uomini e Donne,: l’annuncio sul primo figlioLeggi anche: Uomini e Donne, Gianmarco Steri in crisi: “Vuole abbandonare il programma”sorprende proprio tutti con il suo annuncio sulla gravidanza.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verissimo, Samantha De Grenet fa commuovere Silvia Toffanin: cosa c'entra la canzone di Cristicchi - Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, domenica 9 marzo, Silvia Toffanin ha intervistato Samantha De Grenet. Momenti di grande commozione in studio. Emozioni nello studio di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La puntata di domenica 9 marzo è stata come sempre un grande successo, ospite nel salotto di Silvia Toffanin la nota showgirl Samantha De Grenet. Quest'ultima ha raccontato alla conduttrice qualcosa di molto intimo e delicato, ovvero il periodo che la sua famiglia purtroppo sta affrontando ed infine ha letto una lettera che ha commosso tutti, in primis la ... 🔗movieplayer.it

AEW: Swerve Strickland tira in ballo Samantha Irvin e usa le forbici su Ricochet a Dynamite - La AEW ha messo in scena un grande episodio di Dynamite in vista di Revolution, durante la puntata del 5 marzo. Ci sono molte questioni da risolvere prima di Revolution, e il primo segmento della serata è stato decisamente ricco di sorprese. Swerve Strickland e Ricochet si affronteranno questo weekend a Revolution in un match per il titolo di primo sfidante. L’episodio di questa settimana di Dynamite si è aperto proprio con la firma del contratto tra i due. 🔗zonawrestling.net

UeD anticipazioni: Gianmarco mollato da due corteggiatrici, bacio per Gemma - Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che è stata effettuata ieri, lunedì 7 aprile, rivelano che c’è stato un grande colpo di scena per Gemma Galgani, ma non solo. Al Trono Over non sono mancate discussioni molto accese, mentre a quello Classico due corteggiatrici di Gianmarco Steri hanno deciso di andare via a seguito di alcuni comportamenti del tronista. Anticipazioni Uomini e Donne registrazione del 7 aprile Trono Over: novità per Gemma Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Gemma ... 🔗tutto.tv

L'ex tronista curvy Samantha Curcio si licenzia e cambia vita; Uomini e Donne: la scelta di Samantha Curcio. Ecco com’è andata; Chi è Samantha Curcio, la prima tronista curvy che porta la body positivity in tv; L’ex tronista Samantha Curcio dal letto d’ospedale: “Piccolo intervento, devo riposare”. 🔗Se ne parla anche su altri siti