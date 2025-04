Ue al momento nessun bilaterale di von der Leyen a Roma

"La presidente Ursula von der Leyen si recherà oggi a Roma per partecipare ai funerali di uno dei leader più carismatici del nostro tempo, Papa Francesco. E, almeno al momento, non sono previsti incontri bilaterali con altri leader". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, interpellata su possibili colloqui a margine di von der Leyen con Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

