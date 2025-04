UdinampJazz il chitarrista Matteo Mancuso e il bassista spagnolo Vincen García il 19 luglio in Castello a Udine

Udine20.it - Udin&Jazz: il chitarrista Matteo Mancuso e il bassista spagnolo Vincen García il 19 luglio in Castello a Udine

Il Festival Internazionale UDIN&JAZZ 2025, organizzato da trentacinque anni da Euritmica (1220) per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig, si prepara a vivere una delle sue giornate più intense e visionarie: sabato 19, nello spazio scenografico deldi, si alterneranno sul palco due musicisti capaci di incarnare lo spirito più contemporaneo e innovativo del jazz internazionale. Stiamo parlando di, virtuoso della chitarra jazz-rock made in Italy, e del, nome emergente del jazz e funk a livello mondiale, artisti che stanno riscrivendo le regole dell’improvvisazione, del suono e dei linguaggi musicali.Due nuovi appuntamenti che vanno ad arricchire un cartellone già straordinario, e ancora tutto da svelare, che vede tra i protagonisti assoluti Jacob Collier (15, da tempo sold out ma da qualche giorno in vendita su Ticketone una nuova dotazione di posti in piedi) e il mito Herbie Hancock (16): un dialogo serrato tra le leggende del jazz e i nuovi talenti che ne stanno ridefinendo i confini, in linea con la visione che da sempre guida il festival.