Udinese vs Bologna le probabili formazioni

Udinese vs Bologna si giocherà domenica 27 aprile 2025 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena.

UDINESE VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Dopo aver raggiunto la salvezza, i friulani hanno mollato e non riescono più a ritrovarsi. La squadra di Runjac è reduce infatti da cinque sconfitte consecutive che hanno offuscato il bel campionato disputato. L'obiettivo è rialzarsi per evitare brutte figure.

Non smettono di sognari i felsinei, che nell'ultimo turno di campionato si sono tolti la soddisfazione di battere la capolista Inter. La squadra di Italiano è tornata nuovamente quarta e farà di tutto per rimanerci regalando ai suoi tifosi la seconda qualificazione consecutiva in Champions League.

