Ucraina Zelensky Russia deve accettare subito cessate il fuoco completo

Russia debba accettare immediatamente e incondizionatamente un cessate il fuoco completo“. Lo scrive in un post su X il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina – sottolinea – è grata a tutti coloro che in tutto il mondo ci stanno aiutando a proteggere la vita del nostro popolo, fornendoci sistemi di difesa aerea e missili. Ringraziamo tutti coloro che continuano a fare pressione sulla Russia per questa guerra – e sui suoi complici”.“La pressione sulla Russia è necessaria. Porre fine alle uccisioni è la priorità assoluta”.“L’Ucraina – ha ricordato – ha accettato la proposta del presidente Trump per un cessate il fuoco nei cieli, in mare e in prima linea 45 giorni fa. Ci siamo offerti di renderlo completo e di estendere il cessate il fuoco che avrebbe potuto essere stabilito a Pasqua. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Russia deve accettare subito cessate il fuoco completo” Leggi su Lapresse.it “Insistiamo sul fatto che ladebbaimmediatamente e incondizionatamente unil“. Lo scrive in un post su X il presidente dell’, Volodymyr. “L’– sottolinea – è grata a tutti coloro che in tutto il mondo ci stanno aiutando a proteggere la vita del nostro popolo, fornendoci sistemi di difesa aerea e missili. Ringraziamo tutti coloro che continuano a fare pressione sullaper questa guerra – e sui suoi complici”.“La pressione sullaè necessaria. Porre fine alle uccisioni è la priorità assoluta”.“L’– ha ricordato – ha accettato la proposta del presidente Trump per unilnei cieli, in mare e in prima linea 45 giorni fa. Ci siamo offerti di renderloe di estendere ililche avrebbe potuto essere stabilito a Pasqua.

