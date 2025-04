Ucraina Witkoff vede Putin a Mosca

Witkoff è arrivato a Mosca. Lo ha riferito a Interfax una fonte informata. In precedenza era stato riferito che l’aereo decollato da Miami, con presumibilmente Witkoff a bordo, era atterrato all’aeroporto Vnukovo di Mosca.Witkoff dovrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Ucraina, Zelensky: “Sedersi al tavolo con terroristi è già un compromesso” Ieri l’attacco a KievIn Ucraina è di nove morti e 63 feriti, tra cui 6 bambini e una donna incinta, il bilancio dell’attacco russo di ieri su Kiev. L’esercito russo ha usato droni e missili balistici sulla capitale, ha dichiarato l’amministrazione militare Ucraina. Lapresse.it - Ucraina, Witkoff vede Putin a Mosca Leggi su Lapresse.it L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steveè arrivato a. Lo ha riferito a Interfax una fonte informata. In precedenza era stato riferito che l’aereo decollato da Miami, con presumibilmentea bordo, era atterrato all’aeroporto Vnukovo didovrebbe incontrare il presidente russo Vladimir, Zelensky: “Sedersi al tavolo con terroristi è già un compromesso” Ieri l’attacco a KievInè di nove morti e 63 feriti, tra cui 6 bambini e una donna incinta, il bilancio dell’attacco russo di ieri su Kiev. L’esercito russo ha usato droni e missili balistici sulla capitale, ha dichiarato l’amministrazione militare

Su altri siti se ne discute

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate" - L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e specifica “La Crimea e il Donbass sono nostri per Costituzione" L'inviato speciale della Casa Bianca, 🔗ilgiornaleditalia.it

Sumy, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili sull'Ucraina) - C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì... 🔗ilmessaggero.it

Putin-Witkoff, colloquio fiume su Ucraina. Ma incontro con Trump resta incognita - (Adnkronos) – Un incontro fiume durato quattro ore e mezzo e terminato alle dieci di ieri sera (ora di San Pietroburgo) quello fra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin, a porte chiuse nella biblioteca presidenziale di San Pietroburgo, dopo un nuovo colloquio, al Gran Europe Hotel della città russa […] 🔗periodicodaily.com

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. L’inviato Usa Witkoff è arrivato a Mosca per vedere Putin; Ultimatum di Trump per la pace in Ucraina, Witkoff va da Putin; Ucraina, l’inviato Usa Witkoff vede Putin per quattro ore. L’idea: “Cedere il Donbass per…; Zelensky risponde a Witkoff: Non cederemo mai i territori occupati ai russi - Varsavia: aumentano attacchi informatici russi in vista del voto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Guerra Ucraina, Media: Witkoff a Mosca, oggi l'incontro con Putin. Raid russo a Pavlohrad: 3 morti, tra cui un bimbo - La Russia è pronta a concludere un accordo sulla risoluzione del conflitto ucraino, ma alcune disposizioni del futuro accordo devono ancora essere concordate e Mosca ci sta ... 🔗ilmessaggero.it

Ucraina, l’inviato Usa Witkoff vede Putin per quattro ore. L’idea: “Cedere il Donbass per arrivare a una tregua” - Putin lo ascolterà. Il dialogo sui vari aspetti della soluzione ucraina continuerà”, aveva dichiarato. L’incontro, ha aggiunto, servirà “per trasmettere a Witkoff, di fatto, gli elementi ... 🔗ilfattoquotidiano.it

L’inviato speciale Usa Witkoff quattro ore da Putin: “Sulla tregua datevi una mossa” - L’inviato porta il messaggio di Trump: sanzioni senza svolta ad aprile. Ma si è pure espresso per la cessione delle regioni ucraine ... 🔗repubblica.it