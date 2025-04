Ucraina Witkoff arrivato a Mosca per colloqui di pace Usa Russia Lavrov Pronti a concludere accordo per risoluzione conflitto

Witkoff è arrivato a Mosca per parlare della risoluzione del conflitto in Ucraina. Il sindaco di Kiev pronto a cedere territori a Mosca in cambio di pace Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump, è arrivato a Mosca per dialogare con la Russia della pace in U Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Witkoff arrivato a Mosca per colloqui di pace Usa-Russia, Lavrov: “Pronti a concludere accordo per risoluzione conflitto” Leggi su Ilgiornaleditalia.it Steveper parlare delladelin. Il sindaco di Kiev pronto a cedere territori ain cambio diSteve, inviato speciale del presidente americano Donald Trump, èper dialogare con ladellain U

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, Witkoff arrivato a Mosca. Lavrov: “Russia pronta a chiudere accordo” - (Adnkronos) – L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è arrivato a Mosca. L'agenzia Tass conferma solo che un volo privato proveniente dagli Stati Uniti, entrato nello spazio aereo russo dalla Lettonia, è atterrato all'aeroporto Vuknovo di Mosca. Ria Novosti ha diffuso il video di un corteo di auto blindate diretto dallo scalo a Mosca. I […] 🔗periodicodaily.com

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate" - L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e specifica “La Crimea e il Donbass sono nostri per Costituzione" L'inviato speciale della Casa Bianca, 🔗ilgiornaleditalia.it

Sumy, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili sull'Ucraina) - C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì... 🔗ilmessaggero.it

Ucraina, Witkoff arrivato a Mosca. Lavrov: Russia pronta a chiudere accordo; Media, Witkoff è arrivato a Mosca. Lavrov, pronti a chiudere un accordo - Russia: auto esplode in cortile palazzina nella regione di Mosca, un morto; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca, esplode un’auto: muore ufficiale esercito russo; Guerrra Ucraina, Witkoff a Mosca per quarto incontro con Putin. LIVE. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Witkoff arrivato a Mosca. Lavrov: "Russia pronta a chiudere accordo" - (Adnkronos) - L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è arrivato a Mosca. L'agenzia Tass conferma solo che un volo privato proveniente dagli Stati Uniti, entrato nello spazio aereo russo dalla Letto ... 🔗msn.com

Ucraina, Witkoff vede Putin a Mosca - L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff è arrivato a Mosca. Lo ha riferito a Interfax una fonte informata. In precedenza era stato riferito che l’aereo decollato da Miami, co ... 🔗msn.com

Guerrra Ucraina, Witkoff a Mosca per quarto incontro con Putin. LIVE - L'inviato speciale americano Steve Witkoff è arrivato a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito l'agenzia Interfax. L'areo di Witkoff… Leggi ... 🔗informazione.it