Ucraina Trump ribadisce la Crimea resterà alla Russia Zelensky lo capisce

Zelensky: "Mosca ha usato un missile nordcoreano nel raid su Kiev". Media: Gb verso la rinuncia all'invio di peacekeeper Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Trump ribadisce: la Crimea resterà alla Russia, Zelensky lo capisce Leggi su Tgcom24.mediaset.it : "Mosca ha usato un missile nordcoreano nel raid su Kiev". Media: Gb verso la rinuncia all'invio di peacekeeper

Donald Trump non fa passi indietro sull'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Secondo il capo della Casa Bianca Kiev non può entrare nell'Alleanza Atlantica: "Credo che dovrà andare così", ha detto nella conferenza stampa alla Casa Bianca, sostenendo che "questo è stato il motivo dell'inizio della guerra". Poi sulle concessioni che dovrebbe fare Mosca al tavolo dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, il tycoon ha spiegato: "Forse la Russia cederà molto, forse no".

