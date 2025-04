Ucraina Trump la Crimea resterà alla Russia Zelensky lo capisce Mosca inviato Usa Witkoff lascia il Cremlino dopo il colloquio con Putin

Mosca ha usato un missile nordcoreano nel raid su Kiev". Media: Gb verso la rinuncia all'invio di peacekeeper Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Trump: la Crimea resterà alla Russia, Zelensky lo capisce | Mosca, l'inviato Usa Witkoff lascia il Cremlino dopo il colloquio con Putin Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il presidente ucraino: "ha usato un missile nordcoreano nel raid su Kiev". Media: Gb verso la rinuncia all'invio di peacekeeper

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, Zelensky sfida Putin e Trump: “Crimea è nostra” - (Adnkronos) – L'Ucraina non rinuncia alla Crimea. Lo dice in maniera netta il presidente Volodymyr Zelensky, oggi a Oslo, fissando… L'articolo Ucraina, Zelensky sfida Putin e Trump: “Crimea è nostra” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Ucraina, Zelensky sfida Putin e Trump: “Crimea è nostra” - L’Ucraina non rinuncia alla Crimea. Lo dice in maniera netta il presidente Volodymyr Zelensky, oggi a Oslo, fissando un paletto nella strada dei negoziati per porre fine alla guerra con la Russia. Gli Stati Uniti, mediatori nel dialogo, a più riprese hanno prospettato l’ipotesi concreta – se non scontata – di cessioni territoriali da parte […] L'articolo Ucraina, Zelensky sfida Putin e Trump: “Crimea è nostra” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Vertice sull'Ucraina a Londra con Usa, Gb, Francia e Germania, sul tavolo piano di pace di Trump, ma Zelensky: "Mai Crimea alla Russia" - Non ci sarà il Segretario di Stato Usa Marco Rubio, ufficialmente per "motivi logistici", anche se dietro potrebbe esserci il "no" di Zelensky sulla Crimea Vertice sull'Ucraina a Londra con le delegazioni Usa, Gb, Francia e Germania. Sul tavolo il piano di pace di Trump, sul quale il ministro 🔗ilgiornaleditalia.it

Witkoff ricevuto al Cremlino, Trump: la Crimea resterà ai russi. Sindaco Kiev: cedere per pace - Trump: Usa e Russia vicini all'accordo, accordo avverrà secondo mia tempistica; Cominciato incontro Putin-Witkoff a Mosca. Trump, 'La Crimea? Resterà ai russi. Zelensky lo capisce'; Ucraina, Donald Trump: “La Crimea? Per colpa di Obama resterà alla Russia; Ucraina, Trump: la Crimea resterà alla Russia. Kiev risponde: le tre condizioni per la pace. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media