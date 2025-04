Ucraina piano Usa per Crimea a Russia

piano di pace per l'Ucraina proposto dagli Stati Uniti prevede il riconoscimento de jure della Crimea come territorio facente parte della Russia. Inoltre gli Usa sono per il riconoscimento de facto del controllo russo sulle regioni ucraine attualmente occupate dalle truppe russe e la revoca di tutte le sanzioni contro la Russia adottate sin dal 2014. La proposta di Kiev e dell'Ue prevede di affrontare le trattative sulle questioni territoriali soltanto dopo il raggiungimento di una pace sostenibile. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.15 Ildi pace per l'proposto dagli Stati Uniti prevede il riconoscimento de jure dellacome territorio facente parte della. Inoltre gli Usa sono per il riconoscimento de facto del controllo russo sulle regioni ucraine attualmente occupate dalle truppe russe e la revoca di tutte le sanzioni contro laadottate sin dal 2014. La proposta di Kiev e dell'Ue prevede di affrontare le trattative sulle questioni territoriali soltanto dopo il raggiungimento di una pace sostenibile.

