Ucraina ora Europa non deve avere paura

Ilgiornale.it - Ucraina, ora l'Europa non deve avere paura Leggi su Ilgiornale.it Il presidente Usa ha posto Zelensky di fronte ad un bivio: o accetta di dare a Putin la Crimea e i territori conquistati finora dall'armata russa o si ritroverà da solo

Roma, 17 feb. (askanews) – A Pechino guardano con molta attenzione le divisioni che si stanno manifestando tra Europa e Stati uniti in merito al percorso per un cessate-il-fuoco in Ucraina, dopo la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove Washington ha fatto capire chiaramente che intende procedere unilateralmente in trattative con Mosca e Kiev per porre termine al conflitto. Oggi è arrivato un ulteriore segnale di attenzione dalla Cina. 🔗ildenaro.it

Dal vertice informale all’Eliseo convocato da Emmanuel Macron, che si è concluso con un sostanziale nulla di fatto, è uscita un’Europa divisa. All’incontro hanno preso parte i leader di sette Stati Ue (Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi) più il Regno Unito, assieme ai vertici dell’Unione europea. Nessuna decisione immediata e nemmeno una dichiarazione finale congiunta. 🔗lettera43.it

(Adnkronos) – Dopo lo schiaffo di Donald Trump a Volodymyr Zelensky, l’Europa si scuote e prende l’iniziativa per portare l’Ucraina ad una pace sicura e duratura. Il vertice di Londra, secondo il premier britannico Keir Starmer, può segnare “una svolta” nella gestione della crisi legata alla guerra innescata dall’aggressione compiuta 3 anni fa dalla Russia di Vladimir Putin. Nel summit prende forma una proposta di un mese di tregua, con un impegno rilevante del Vecchio Continente dopo ... 🔗ildenaro.it

Ucraina, ora l'Europa non deve avere paura - Il presidente Usa ha posto Zelensky di fronte ad un bivio: o accetta di dare a Putin la Crimea e i territori conquistati finora dall'armata russa o si ritroverà da solo ... 🔗msn.com

La resistenza ucraina incarna i valori del 25 aprile, difendiamola - A differenza dell’Italia del 1943–1945, la resistenza non ha dovuto germogliare dopo un ventennio di dittatura, ma è sbocciata in un paese pacifico trascinato in una guerra feroce dal regime di Putin. 🔗ilfoglio.it

Orban minaccia di lasciare l'Ue: "Ungheria se ne andrà quando l'Europa non avrà più nulla da offrire" - Tutti gli elettori ricevono per posta una scheda di voto per pronunciarsi sull'appartenenza in futuro dell'Ucraina all'Unione europea ... 🔗msn.com